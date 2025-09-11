Comédia premiada 'Deus da Carnificina' chega a São Gonçalo

O Coletivo CAGE apresenta, no dia 28 de setembro, no Teatro Municipal de São Gonçalo, a estreia de Deus da Carnificina, aclamada comédia da dramaturga francesa Yasmina Reza. A montagem traz direção de Gabriel Engel, que aposta em um registro diferente do habitual repertório do grupo, mais conhecido por seus musicais.

A peça é uma comédia ácida que expõe as fragilidades das convenções sociais. Dois casais, adultos e aparentemente civilizados, se encontram para resolver um conflito entre seus filhos. O que começa como um diálogo cordial rapidamente se transforma em um embate feroz, onde as máscaras da civilidade se quebram e emergem tensões, vaidades e uma violência latente que habita as relações humanas.

“É um projeto inédito para o Coletivo CAGE. Estamos acostumados a trabalhar com musicais, mas desta vez escolhemos um texto realista, cheio de nuances, que conversa de forma direta com o público e provoca reflexões profundas sem abrir mão do riso”, destaca o diretor Gabriel Engel.

A montagem conta com assistência de direção de Charles Alves e um elenco formado por Rasec Rodrigues, Rita Arantes, Jônatas Fernando e Pietra Aranda.

Os ingressos têm valor de R$ 30,00 (meia-entrada), mas até o dia 15 de setembro há promoção especial por R$ 25,00. As entradas estão disponíveis pelo Sympla: https://sympla.com.br/evento/deus-da-carnificina/3103842

Serviço:

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Data: 28 de setembro (sábado), às 19h

Classificação etária: 14 anos

Mais informações: @coletivocage | @oficinadeteatrogabrielengel