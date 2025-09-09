Sepultamento de idoso atropelado na RJ-106 ocorre nesta terça-feira em Niterói

O corpo do idoso Pedro Gomes Martins, de 71 anos, morto ao tentar atravessar a RJ-106, nas proximidades do bairro Rio do Ouro, será sepultado na tarde desta terça-feira (9), às 15h, no Cemitério de Itaipu, em Niterói. Revoltados com mais uma tragédia na via, moradores organizam um novo protesto para cobrar a construção de uma passarela no local.



O atropelamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (8) e causou revolta entre os moradores da localidade, que fizeram um protesto pacífico durante a tarde no local do acidente pedindo uma passarela para o tráfego seguro dos pedestres.

“Ali não acontece uma ou duas vezes, já deve ter sido a vigésima vez. Já perdemos muitos amigos, familiares, justamente pelo mesmo motivo: eles atravessam ali de manhã para pegar o ônibus, para ir para o trabalho ou para voltar, e é sempre o mesmo problema, sempre atropela alguém. Tem pessoas que foram atropeladas que, felizmente, não perderam a vida, mas que estão com sequelas”, disse Waguinho, presidente da associação de moradores de Rio do Ouro.

A vítima fatal, Pedro Gomes, estava justamente tentando atravessar a pista quando foi atingido e faleceu ainda no local.

Ainda revoltados e consternados, os moradores organizam mais um protesto na mesma localidade para chamar a atenção para a situação.

“A gente vai fazer uma manifestação pacífica, hoje, novamente, às 16h30, ali, no mesmo trecho. Depois do sepultamento”, contou Waguinho.