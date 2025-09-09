Virginia comemora 1 ano de José Leonardo sem Zé Felipe

A comemoração do primeiro ano de vida do pequeno José Leonardo, filho da influenciadora Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe, foi realizada sem a união dos pais para assoprar as velinhas, nesta segunda-feira (8).

Apesar da distância dos pais, a data não passou em branco, tanto Virgina quanto Zé Felipe fizeram uma pequena comemoração em suas casas. Depois do assunto ganhar as redes sociais, a influenciadora compartilhou um desabafo nos stories do Instagram. Logo depois, repostou um post com uma mensagem.

"Quando pensei que seria tarde demais, Deus sussurrou no meu ouvido: 'Não usamos o mesmo relógio'", dizia o texto. O público não teve explicação nem da apresentadora do SBT nem do artista sobre as comemorações separadas. O menino terá uma mega festa, que a famosa já mostrou alguns detalhes.

Na data especial, Virginia aproveitou para revelar diversas fotos fofas do filho e relembrar o momento que descobriu que estava grávida de um menino, depois de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor.

"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk. Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal…", dizia um trecho do texto.