Moradores do Rio do Ouro protestam e pedem por passarela após homem morrer atropelado no bairro

Moradores do bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, realizaram uma manifestação, na tarde desta segunda-feira (08), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), cobrando a instalação de uma passarela na região. O protesto acontece após um atropelamento ocorrido na manhã de hoje. O caso gerou confusão e trânsito congestionado no local.

Os manifestantes bloquearam a via, colocando fogo em objetos, para que pudessem chamar a atenção para o protesto. A Polícia Rodoviária (BPRv) esteve no local e orientou o trânsito.

O protesto acabou gerando um grande engarrafamento nos dois sentidos da via. Em dado momento, o trânsito chegou a ficar lento até o município de Maricá.

Durante o ato, moradores carregavam cartazes com a palavra "luto" e pediam por uma passarela no local.





Policiais militares estiveram no local e acompanharam o ato de protesto Divulgação

Autor: Divulgação

Acidente

Um homem morreu atropelado, na manhã desta segunda-feira (08), na RJ-106, altura de Rio do Ouro.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. Segundo informações iniciais, o homem estaria tentando atravessar a via quando foi atingido. Ele morreu no local.