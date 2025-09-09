Demissão em massa de quase 1 mil funcionários do Itaú revolta sindicato

Cerca de 1 mil funcionários que trabalhavam em modelo híbrido (que mescla on-line com presencial) e totalmente remoto, foram demitidos do banco Itaú, o maior do país, nesta segunda-feira (8), de acordo com informações do Sindicato dos Bancários.

Em nota à imprensa, a instituição financeira confirmou que "realizou hoje desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada".

O Itaú não informou quantas pessoas foram demitidas, mas o Sindicato dos Bancários acredita que o número gira em torno de 1 mil funcionários.

A justificativa para as demissões em massa, seria o problema de produtividade, com os colaboradores de home office trabalhando menos horas do que documentado na plataforma de trabalho da empresa.

"Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco", informou a nota da instituição financeira dirigida à imprensa.

"Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade."

O sindicato da classe criticou a medida e o fato do Itaú não ter conversado com os funcionários antes das demissões.

"Os trabalhadores foram dispensados sem qualquer advertência prévia e sem qualquer diálogo com o Sindicato, num claro desrespeito aos bancários e à relação com o movimento sindical", informou trecho da nota.

O sindicato informou que pediu explicações para o banco Itaú, que é o maior do Brasil com mais de 96 mil funcionários e colaboradores, de acordo com o seu site oficial. Ainda segundo o sindicato, apenas nos últimos 12 meses, foram desligados 518 postos e que atualmente o número de funcionários seria de 85 mil.