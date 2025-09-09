Morre aos 29 anos jovem entregador contaminado por ácido durante hemodiálise em São Gonçalo

O corpo do jovem entregador está no IML de São Gonçalo - Foto: Arquivo Pessoal

O corpo do jovem entregador está no IML de São Gonçalo - Foto: Arquivo Pessoal

Morreu na noite desta segunda-feira (8) o jovem entregador Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, após passar 18 dias em coma na UTI do Pronto Socorro Central de São Gonçalo.

Bruno, que era morador de Maricá, precisou ser internado após uma sessão de hemodiálise realizada na clínica particular Nice Diálise, localizada no bairro São Miguel. De acordo com informações do pai da vítima, Márcio Luiz dos Santos, o jovem foi contaminado com ácido peracético – uma fórmula química comumente usada na limpeza de equipamentos e materiais médicos. O ácido estava presente na máquina utilizada na hemodiálise.

Em contato com O SÃO GONÇALO, Márcio contou, ainda na manhã de segunda-feira (8), que o filho continuava entubado e em coma, e que a única coisa que havia mudado era o fato de que a clínica onde ocorreu o suposto erro estaria realocando os pacientes com intuito de "fechar as portas".

Nesta terça-feira (9), Márcio confirmou a morte do filho e informou que ainda não há definição de data e horário para o enterro de Bruno, mas que o mesmo será realizado em Maricá. O corpo do jovem entregador está no IML de São Gonçalo.

Nota da Secretaria Estadual de Saúde

Morador de Maricá, Bruno foi encaminhado para a clínica em São Gonçalo através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) - órgão responsável por fiscalizar as clinicas de hemodiálise.

Em nota, a SES informou que determinou que a clínica apresente um cronograma de melhorias em seus processos de trabalho e de capacitação da equipe, a fim de garantir maior segurança no atendimento aos pacientes.

Enquanto isso, ainda segundo a Secretaria de Saúde, a pasta está realizando a transferência dos pacientes que eram atendidos na clínica para unidades de referência na região para garantir a continuidade do tratamento.

Investigação

Os pais de Bruno relataram à Polícia Civil que o diretor técnico da clínica Nice Diálise admitiu a falha e informou que resíduos do ácido estavam presentes na máquina utilizada na hemodiálise de Bruno.

O caso, que aconteceu na manhã do dia 20 de agosto, é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal por imperícia. Contudo, com a morte de Bruno, a tipificação do crime deverá ser alterada.

Conforme o boletim de ocorrência da 72ª DP (São Gonçalo), o ácido foi introduzido acidentalmente no organismo de Bruno. O erro teria ocorrido durante a troca da profissional responsável por atendê-lo. Segundo o boletim, o estabelecimento está com o certificado de regularidade vencido desde 28 de junho de 2025.

“Ele sempre fazia a sessão com a mesma técnica, mas nesse dia colocaram outra. A gente não sabe se foi por imperícia, imprudência, só sei que não teve cuidado”, informou Márcio Luiz, pai da vítima.

Bruno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado inconsciente para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, onde foi entubado e ficou em coma induzido na UTI por 18 dias.

O laudo médico da unidade de saúde confirmou a contaminação e apontou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória aguda como consequências do episódio.

De acordo com o delegado Fábio Luiz Souza, titular da 72ª DP (São Gonçalo), a investigação sobre o caso está na reta final. O delegado informou que quase todas as pessoas da clínica - envolvidas no procedimento - já foram ouvidas.

Certificado de regularidade vencido

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirmou que a Superintendência de Vigilância Sanitária havia iniciado um processo de investigação sobre o caso - na época do acidente - e que equipes do órgão estiveram no local para uma inspeção. Na ocasião, eles constataram que as licenças sanitárias para o funcionamento da unidade estavam em dia.

Ainda segundo a pasta, a análise do caso está sendo realizada de forma minuciosa para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas cabíveis sejam adotadas rapidamente.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsadc) disse que a clínica é credenciada para atendimentos de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e havia convênio com a cidade de São Gonçalo até o fim de abril deste ano, por estar localizada no município.

O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) informou que abriu sindicância para apurar os fatos e acrescentou que o diretor técnico da clínica Nice Diálise possui registro médico ativo na instituição.