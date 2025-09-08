Vacina russa contra o câncer divide opiniões na comunidade científica

Todas as informações estão disponíveis apenas em comunicados do governo - Foto: Divulgação

Todas as informações estão disponíveis apenas em comunicados do governo - Foto: Divulgação

A Rússia anunciou que a vacina Enteromix, desenvolvida contra o câncer, estaria “pronta para uso”. A promessa reacendeu esperanças, mas também trouxe questionamentos sobre a falta de transparência nos resultados.

Baseada em tecnologia de RNA a mesma usada em vacinas contra a Covid-19, a Enteromix foi apresentada como um tratamento personalizado, capaz de treinar o sistema imunológico para identificar células tumorais. Segundo a Agência Federal de Medicina e Biologia da Rússia (FMBA), testes em animais mostraram redução de até 80% no tamanho de tumores.

Apesar do otimismo, especialistas alertam que não há dados publicados de ensaios clínicos em humanos nem revisão independente dos resultados, a ausência de detalhes sobre eficácia e cronograma para os próximos testes gera desconfiança.

Enquanto Moscou celebra o anúncio como um marco científico, parte da comunidade internacional pede cautela, avanços em laboratório nem sempre se confirmam em tratamentos seguros para pacientes.