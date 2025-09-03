Idoso morto em ônibus na BR-101 é sepultado em São Gonçalo; “ele fazia esse caminho todo dia”

Foi sepultado na tarde desta quarta (03) o corpo de José dos Santos Fernandes, idoso de 76 anos morto após ser baleado dentro de um ônibus na BR-101, em São Gonçalo. Dezenas de amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao “Compadre Chico”, como a vítima era conhecida. Paraibano, ele morava em São Gonçalo há cerca de 50 anos e estava voltando de um café na casa dos filhos no momento dos disparos; além dele, uma mulher também foi atingida, mas não corre risco de morte.

O velório aconteceu no Memorial Parque Nycteroy, no Laranjal. Bastante comovida, a família do idoso preferiu não comentar o caso à imprensa. José deixa a esposa e cinco filhos - quatro homens e uma mulher. Morador do Jardim Bom Retiro, ele costumava ficar na casa dos filhos, no Jardim Catarina, junto da esposa, que estava doente. Nesta terça (02), ele tomou café com a família na casa de um dos filhos e estava voltando para a casa no Bom Retiro para alimentar seus animais de estimação.

Leia também:

➢ Criança de 2 anos morre afogada em piscina em São Gonçalo

➢ Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende

“Ele fazia esse caminho todo dia. Ele estava indo para casa no Jardim Bom Retiro para colocar comida para os bichos que tem lá. Mais tarde, ele voltava para a casa dos filhos lá no [Jardim] Catarina. Aí, infelizmente, ele vindo alimentar os bichos ontem aconteceu essa fatalidade”, conta Rita Costa, de 70 anos, vizinha da vítima. Nesta terça (02), José pegou um ônibus da viação Niterói x Magé e ainda estava na altura do Jardim Catarina quando foi atingido por um disparo no pescoço.

O idoso foi socorrido por passageiros do coletivo. O motorista levou José até a UPA de Manilha, em Itaboraí, mas o idoso não resistiu aos ferimentos. “Nenhum filho espera isso, é muito triste. Deve ter saído de casa tão alegre, bem, para acontecer uma coisa dessas… Era um homem trabalhador; foi pedreiro, cuidou dos filhos, criou cinco”, contou Maria Lúcia, de 70 anos, sogra de um dos filhos de José.

Dezenas de amigos e familiares prestaram últimas homenagens ao idoso | Foto: Kiko Charret

Segundo a Polícia Militar, os disparos que atingiram José foram efetuados por criminosos que atuam no Jardim Catarina. Durante uma operação do 7º BPM (São Gonçalo) no bairro nesta terça (02), criminosos teriam trocado tiros com policiais e atirado em direção à rodovia. Os disparos também atingiram Rosemere Carvalho, de 43 anos, que estava em um carro de aplicativo na BR-101. Baleada na perna, ela passou por cirurgia no Hospital Icaraí, em Niterói, e não corre risco de vida.

Não há registro de presos ou apreensões na ação policial no Jardim Catarina. Segundo a Polícia Militar, cerca de cinquenta toneladas de barricadas foram removidas na ação. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realiza diligências para apurar autoria dos disparos que mataram José.