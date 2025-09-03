Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende

Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam mais um dos envolvidos no roubo qualificado a membros da família Bolsonaro. O terceiro criminoso foi localizado nesta quarta-feira (03), no bairro Cabral, em Resende. Durante a abordagem, o assaltante tentou fugir, mas foi capturado em um imóvel próximo.

De acordo com os agentes, após trabalho de inteligência, foi possível determinar o paradeiro de mais um dos envolvidos no crime. Ao avistar a viatura, o homem saiu correndo, invadindo uma residência, trancando o portão e pulando uma das janelas. Apesar da tentativa de fuga, a equipe conseguiu localizar o fugitivo.

Durante a fuga, ele se feriu, sendo socorrido para uma unidade de saúde, onde está preso sob custódia. Os policiais civis também apreenderam uma carga de drogas e munições.

Na última sexta (29), dois envolvidos já haviam sido capturados. As prisões ocorreram no bairro Paraíso, também em Resende. Na ocasião, foram arrecadados um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os agentes ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

A investigação segue para localizar e capturar todos os envolvidos no crime.