Criança de 2 anos morre afogada em piscina em São Gonçalo

A família levou o menino ao Hospital Infantil de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas ele não resistiu - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo

Um menino de 2 anos morreu após cair na piscina de casa, no bairro Itaoca, nesta terça-feira (2). O caso ocorre menos de dez dias após uma menina de 1 ano falecer em circunstâncias semelhantes no bairro Santa Luzia.

De acordo com familiares, o acidente aconteceu em um momento de descuido rápido, enquanto a mãe trabalhava em casa. Um parente encontrou o menino na piscina e tentou socorrê-lo.

A família levou o menino ao Hospital Infantil de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

O sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira (3), no Cemitério São Miguel. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá), que também investiga o episódio anterior ocorrido no dia 24 de agosto.