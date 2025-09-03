Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Criança de 2 anos morre afogada em piscina em São Gonçalo

Caso aconteceu no bairro Itaoca e ocorre menos de dez dias após outro afogamento fatal envolvendo uma bebê no município

03 de setembro de 2025 - 11:34
A família levou o menino ao Hospital Infantil de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas ele não resistiu
Um menino de 2 anos morreu após cair na piscina de casa, no bairro Itaoca, nesta terça-feira (2). O caso ocorre menos de dez dias após uma menina de 1 ano falecer em circunstâncias semelhantes no bairro Santa Luzia.

De acordo com familiares, o acidente aconteceu em um momento de descuido rápido, enquanto a mãe trabalhava em casa. Um parente encontrou o menino na piscina e tentou socorrê-lo.

A família levou o menino ao Hospital Infantil de São Gonçalo, no Zé Garoto, mas ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

O sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira (3), no Cemitério São Miguel. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá), que também investiga o episódio anterior ocorrido no dia 24 de agosto.

