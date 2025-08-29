Natal em agosto? Enfeites natalinos já enfeitam vitrines de lojas e surpreendem consumidores

Lojas se preparam para as vendas do fim de ano - Foto: Layla Mussi

Lojas se preparam para as vendas do fim de ano - Foto: Layla Mussi

Após as vendas antecipadas de panetone, agora o comércio aposta nas vendas de decoração de natal. Muitas vitrines já exibem os pisca-piscas, árvores de natal e os mais variados enfeites natalinos, mesmo ainda estando no mês de agosto.

Faltando poucos dias para o fim de agosto, as vitrines e prateleiras de diversas lojas já exibem decorações natalinas e outros objetos que remetem a essa época do ano com suas cores tradicionais, vermelha, verde e dourado.

Nas prateleiras, é possível encontrar fitas decorativas e outros objetos | Foto: Layla Mussi

Apesar da antecipação da venda dos itens, as belezas e cores ainda não chamaram a atenção de alguns consumidores, que preferem realizar as compras mais próximo do fim do ano.

“Ainda não pretendo comprar as decorações de natal. Eu gosto muito de flores, não boto nada de Papai Noel. Eu gosto mais de enfeites, é muito lindo, gosto de coisas brilhosas, coloridas”, disse a aposentada Marília Renault, de 73 anos.

Consumidora anda não pretende comprar os enfeites de natal | Foto: Layla Mussi

Cada vez mais, os produtos relacionados ao Natal estão sendo vendidos mais cedo, o que tem surpreendido muitos consumidores. Mesmo com o susto, os clientes encontram um motivo que justifique a comercialização antes do tempo.

“Eu até me assustei, eu olhei e falei ‘mas já? Muita antecedência’. Mas do jeito que as coisas estão caras, a pessoa vai comprando, vai vendo, vai juntando dinheiro para conseguir comprar”, refletiu a aposentada.