Maria Gadú encerra comemorações do Dia da Mulher Maricaense neste sábado (30)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, anunciou o show que encerrará a comemoração do Dia da Mulher Maricaense. A cantora Maria Gadú fecha a programação neste sábado (30/08), às 20h. O evento, que começa nesta sexta-feira (29), conta com rodas de conversa, oficinas e diversos serviços na Maricá Beach Arena, espaço multiuso na Barra de Maricá.

Maria Gadú é uma cantora, compositora e instrumentista brasileira que ganhou projeção nacional em 2009 com o lançamento de seu primeiro álbum, impulsionado pelo sucesso da canção "Shimbalaiê". Reconhecida pela voz marcante e pela mistura de MPB, pop e influências contemporâneas, Gadú lançou discos aclamados, participou de parcerias com nomes como Caetano Veloso e conquistou indicações a prêmios importantes, como o Grammy Latino.

A programação começa nesta sexta-feira (29/08) com vários serviços, como vacinação, feira solidária e atividades esportivas, além de ações voltadas para saúde, bem-estar e beleza, em parceria com instituições locais. Nesse primeiro dia, a programação musical fica por conta das cantoras Lavínia Guimarães, a partir das 18h, e Lary, às 20h. No sábado (30/08), quem abre o show de Maria Gadú é a prata da casa Vivi Serrano, a partir das 18h.

Durante os dois dias, também estão previstos debates e rodas de conversa sobre temas essenciais, como diversidade, respeito às diferenças e enfrentamento da opressão imposta pelos padrões de beleza. Destaque para a participação da empresária Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora (29/08, 15h10), e da escritora e filósofa Djamila Ribeiro, referência nacional nas discussões sobre feminismo negro e direitos das mulheres (30/08, 14h).

Criado por lei em homenagem à ex-vereadora Linda, mulher negra e periférica que se destacou na defesa dos mais necessitados, o Dia da Mulher Maricaense, celebrado originalmente no dia 20 de agosto, se consolidou como um momento de reconhecimento da força feminina na cidade. A data celebra desde as mães e avós que sustentaram suas famílias com o trabalho no mar, na lagoa e na terra, até aquelas que hoje seguem à frente de lutas sociais e comunitárias.