Justiça condena a 25 anos homem que matou cantora e passista trans em São Gonçalo

Marlon Nascimento da Silva, de 27 anos, foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato brutal da cantora e passista trans Amanda de Souza Soares, de 23 anos. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, após cerca de oito horas de julgamento.

Sílvia de Souza, mãe da jovem, de 52 anos, disse que esperava uma sentença mais severa, mas ficou satisfeita e agora espera que ele realmente a cumpra. Ela também falou sobre o momento difícil de encarar o assassino de sua filha.

“Hoje estou melhor, mas ontem foi um dia muito difícil. Consegui ver no olhar dele o ódio que sentia. Foi muito duro... É triste amar minha filha e perder dessa forma", disse ela.

O crime

O crime aconteceu em 1º de fevereiro de 2024, no bairro Jardim República, em São Gonçalo, e foi enquadrado como homicídio qualificado por feminicídio, além de motivação torpe, traição e transfobia. Amanda foi esfaqueada 14 vezes em um terreno baldio próximo à sua residência. A juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine, da 4ª Vara Criminal, condenou Marlon com base na decisão do júri popular.