Mas já? Faltando cinco meses para o Natal, mercados iniciam venda de panetones

Com cinco meses de antecedência para o Natal, mercados já oferecem o tradicional pão doce nas prateleiras - Foto: Layla Mussi

Panetone em agosto? Mesmo com o sabor das festas juninas ainda no paladar, os mercados já apostam nas delícias natalinas. Faltando ainda cinco meses para o Natal, as prateleiras de muitos estabelecimentos já exibem os primeiros panetones do ano, para surpresa (e alegria) de muitos consumidores.

Tradicionalmente, o panetone é mais consumido no mês de dezembro, pois foi associado às celebrações natalinas na Itália, país de origem do pão doce.

Entretanto, no Brasil, o panetone caiu no gosto popular. Além do clássico com frutas cristalizadas, sabores como chocolate (o famoso chocotone) e versões salgadas conquistaram espaço nas prateleiras, e no paladar dos brasileiros. Com isso, o produto passou a ser vendido meses antes do Natal, o que ainda causa espanto em alguns consumidores.

Panetones já aparecem nas prateleiras e dividem opiniões entre consumidores | Foto: Layla Mussi

"É estranho porque é um produto típico de uma determinada época do ano. Eu acho que, com o tempo, eles (os mercados) estão se antecipando cada vez mais. Antes, por o Natal ser em dezembro, em novembro ou outubro já tinha. Agora, em agosto, já tem panetone à venda. Eu só compro na época específica mesmo", observou a professora Girlene Oliveira, de 43 anos.

Para alguns, é cedo demais. Para outros, é a chance perfeita de economizar e provar novos sabores antes da correria de dezembro | Foto: Layla Mussi

Por outro lado, há consumidores que adoram a venda antecipada do panetone. Para muitos, a iguaria deixou de ser exclusiva do Natal e passou a ser consumida o ano todo, permitindo até experimentar novos sabores com antecedência.

"Eu como panetone o ano todo porque eu gosto. Acho com frequência dependendo do lugar, da marca, da qualidade. Eu gosto da venda antecipada, porque quando chega na semana do Natal, fica bem mais caro, o preço eleva bastante. Então, dá para experimentar alguns sabores novos com antecedência, porque quando chega perto de dezembro a procura aumenta e muita gente não consegue achar", contou a técnica de enfermagem Maressa Oliveira, de 40 anos.

Tradição ou exagero? | Foto: Layla Mussi

Independentemente da época do ano, o panetone e suas derivações se tornaram produtos consumidos com frequência e, ao longo dos anos, viraram tradição nas mesas brasileiras, seja em dezembro, seja em pleno agosto.

