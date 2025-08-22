Ministro do STF vota pela liberdade do ex-jogador Robinho

Julgamento estava suspenso desde o começo do ano por pedido de vista feito por ministro - Foto: Rafael Ribeiro/CBF/Andressa Anholete/STF

Julgamento estava suspenso desde o começo do ano por pedido de vista feito por ministro - Foto: Rafael Ribeiro/CBF/Andressa Anholete/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta sexta-feira (22) o julgamento do caso envolvendo um pedido pela soltura do ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher. Durante o plenário virtual, o ministro Gilmar Mendes votou a favor da liberdade do ex-atleta. O placar do julgamento está em dois votos contra a soltura e um a favor.

Enquanto votava, Mendes justificou a decisão alegando que a prisão não poderia ter ocorrido no Brasil sem que todas as chances de recursos tivessem sido esgotados no sistema judicial do país, por mais que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha optado por validar a execução da pena definida pela Justiça da Itália.

Leia também:

➢ Motorista de ônibus e passageiros brigam no Terminal Rodoviário de Niterói

➢ De novo? Pastor volta a ser flagrado com calcinha em Goiânia

Além de Mendes, também votaram Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Ambos votaram pela rejeição do recurso apresentado pela defesa de Robinho. O caso segue sob deliberação até o dia 29 de agosto, caso não haja pedido de vista. No começo do ano, o julgamento foi suspenso após pedido de vista feito por Mendes.

Robinho está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo. Ele responde pelo estupro de uma mulher em uma boate em Madrid, na Espanha, ocorrido em 2013.