De novo? Pastor volta a ser flagrado com calcinha em Goiânia

O pastor Eduardo Costa voltou a chamar atenção após ser flagrado novamente em Goiânia usando peruca e roupas inusitadas, poucos dias após um vídeo seu viralizar nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece próximo a um carro, em nome da esposa, circulando por ruas desertas de calcinha e blusa vermelha.

O religioso afirmou que o figurino fazia parte de uma "investigação pessoal", e disse ter sido alvo de uma tentativa de chantagem, que não teria aceitado. A pessoa que gravou os vídeos, no entanto, negou a acusação e disse que o registro foi feito por curiosidade, devido ao comportamento suspeito do bispo.

Leia mais:

Novas imagens de pastor com peruca e calcinha surgem na internet; Confira!

Pastor é filmado com calcinha e peruca e diz estar "em missão investigativa"

Após a repercussão, surgiram novos relatos envolvendo Eduardo Costa, incluindo histórias antigas de episódios parecidos.