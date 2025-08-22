Motorista de ônibus e passageiros brigam no Terminal Rodoviário de Niterói

Motorista de ônibus entrou em briga corporal com mais de três pessoas no Terminal Rodoviário de Niterói - Foto: Divulgação

Uma confusão no Terminal Rodoviário de Niterói, na noite desta quinta-feira (21), chamou a atenção de passageiros e viralizou nas redes sociais. Um motorista de ônibus reagiu a agressões utilizando movimentos de capoeira para se defender.

Imagens de câmeras de segurança do local e vídeos gravados por passageiros mostram que um dos homens desfere um soco pelas costas do motorista, iniciando a briga. O profissional então responde com chutes e movimentos de capoeira, derrubando um dos agressores. Testemunhas nas redes sociais relataram que o condutor foi provocado antes do confronto, com xingamentos e gestos agressivos.

A Teroni, empresa que administra o Terminal Rodoviário, foi procurada, mas não se pronunciou sobre o assunto, informando apenas que se trata de um caso de polícia.

O 12° BPM (Niterói) informou que "o batalhão tomou conhecimento do fato, foi até o local e constataram que não havia briga em andamento". Não há informações sobre feridos.