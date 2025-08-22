Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Após reportagem de OSG, mulher desaparecida em São Gonçalo é encontrada

Michele Santos, de 45 anos, foi localizada menos de 24 horas após o desaparecimento ser divulgado

22 de agosto de 2025 - 13:13
Michele Santos sofre de depressão e ansiedade
Menos de 24 horas após o jornal O São Gonçalo noticiar o desaparecimento de Michele Santos, de 45 anos, moradora do bairro Boa Vista, em São Gonçalo, ela foi encontrada desorientada no Terminal Intermunicipal de Niterói, na noite desta quinta-feira (21).

De acordo com a irmã, Mônica Almeida, durante a noite desta quinta-feira recebeu a tão esperada ligação. Uma mulher informou que havia encontrado Michele no terminal de Niterói e que embarcaria junto com ela em um ônibus em direção ao bairro do Boa Vista, em São Gonçalo.

O reencontro das irmãs ocorreu próximo a uma garagem de ônibus da localidade. Ainda segundo a família, Michele está bem, mas um pouco desorientada e até o momento não informou o que aconteceu. A suspeita da família é que ela tenha embarcado em algum coletivo público que passa próximo à sua residência.

