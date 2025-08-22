Grupo armado rouba carro em plena luz do dia no Barro Vermelho, em São Gonçalo; vídeo

Um assalto foi registrado por câmeras de segurança no Barro Vermelho, em São Gonçalo, na última quarta-feira (20). O crime aconteceu por volta das 12h15, na Rua Dr. Getúlio Vargas, altura do número 711.

No vídeo, é possível ver quando quatro homens, pelo menos dois deles armados, em duas motocicletas, abordam o carro, uma Fiat Toro, e anunciam o assalto. Uma mulher, que estava no banco do carona desce rapidamente. Em poucos segundos, o motorista também sai do carro e dois dos criminosos o ocupam enquanto os demais seguem nas motocicletas. O celular das vítimas também foram levados. A ação é rápida e acontece em plena luz do dia, em uma via de movimento, o que tem aumentado a sensação de insegurança entre os moradores.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 73ª DP (Neves). Agentes realizam diligências para identificar a autoria e apurar os fatos.

Moradores relatam que situações semelhantes têm sido recorrentes na região.

A Polícia Civil reforça que informações que possam ajudar na identificação dos criminosos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177.





