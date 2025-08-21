Moradora do Boa Vista some após sair de casa sem avisar à família

Moradora do bairro Boa Vista, em São Gonçalo, Michele Santos, de 45 anos, está desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (20). Ela saiu de casa sem informar o destino e, segundo a família, pode ter embarcado em um ônibus nas proximidades da residência, sem que ninguém percebesse. A preocupação aumenta a cada instante, pois Michele sofre de depressão e ansiedade.

“Ela saiu de casa ontem de manhã. Disse que ia brincar com a cachorra, mas quando descemos, ela já não estava mais no local. Uma conhecida nossa a viu no ponto de ônibus, próximo à nossa casa”, relatou Mônica Almeida, irmã de Michele, de 44 anos.

Na tentativa de obter informações, a família foi até a garagem da empresa de ônibus que atende a região, mas foi orientada a enviar um e-mail com detalhes sobre as roupas que Michele usava: blusa vinho, bermuda jeans e chinelo preto. Com essas informações, a empresa poderá tentar localizá-la por meio das câmeras de segurança dos coletivos.

Sem notícias de Michele há mais de 24 horas, os familiares registraram o desaparecimento na 73ª DP (Neves) e espalharam cartazes pelas redes sociais, mas até o momento não houve nenhuma pista que ajude a encontrá-la.

Uma das maiores preocupações da família é que Michele faz uso de medicamentos controlados devido ao diagnóstico de depressão e ansiedade.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Michele Santos pode entrar em contato com a irmã, Mônica Almeida, pelo telefone (21) 98268-2415.



