Mulher é presa por esfaquear vizinha em discussão religiosa em São Gonçalo

A força dos golpes foi tanta que a ponta da faca quebrou durante a agressão - Foto: Divulgação

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (21), uma mulher, acusada de tentar matar uma vizinha a facadas. O crime ocorreu por volta das 15h, na comunidade da Central, e, segundo informações iniciais, teria sido motivado por intolerância religiosa. A vítima, seria evangélica, enquanto a autora do crime se identificaria como espírita.

De acordo com relatos de vizinhos colhidos pela polícia, a autora aguardou a chegada da vizinha e, sem qualquer aviso ou discussão prévia naquele momento, partiu para o ataque. A vítima foi atingida por facadas na cabeça e no abdômen, além de sofrer um corte na mão, possivelmente ao tentar se defender. A força dos golpes foi tanta que a ponta da faca quebrou durante a agressão.

Policiais da 74ª DP (Alcântara) foram acionados e realizaram buscas. Eles conseguiram localizar a autora e apreender a arma do crime. Durante a ação, os agentes constataram que a autora havia lavado a cena do crime na tentativa de eliminar evidências e dificultar o trabalho pericial.

Autora lavou o local do crime para tentar eliminar evidências, segundo a polícia | Foto: Divulgação

A mulher foi conduzida à delegacia e responderá por tentativa de homicídio.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Seu estado de saúde não foi divulgado.