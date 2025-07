Disque Denúncia pede informações sobre o principal suspeito de envolvimento na morte de catador de lixão em Magé

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (09), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Marco Antônio de França Liborio, mais conhecido pelo apelido de "França", de 61 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte do catador Rafael Silva de Souza, de 25 anos, que recolhia recicláveis no antigo Lixão de Bongaba, no Parque Veneza, em Magé, na Baixada Fluminense. Marco Antônio usava tornozeleira eletrônica, que não apresentava sinais de dados, desde a madrugada de ontem e, provavelmente, deve ter sido rompido seu monitoramento, e já sendo considerado um foragido da Justiça.

A vítima estava desaparecida desde o dia 2, depois de, segundo testemunhas, discutir e ser baleado por um vigilante do lixão. Nesta quarta (09) a polícia encontrou o corpo do catador, por equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da 66ª DP (Piabetá) perto da Estrada Velha da Estrela (RJ-107), no trecho entre Piabetá e Petrópolis.

Leia também:

Brasil responderá tarifaço dos EUA com lei de reciprocidade, diz Lula

Foragido é preso com moto adulterada em Niterói



De acordo as investigações, Rafael foi abordado por um vigia que exigia uma diária de R$ 50 a R$ 60 para permitir o trabalho na área — prática considerada ilegal. Ainda segundo os relatos, mesmo após já ter pagado a quantia a outro segurança no início do dia, Rafael foi cobrado novamente após a troca de turno. Sem dinheiro, ele se recusou a pagar. Testemunhas afirmam que houve uma discussão, e o suspeito atirou contra Rafael e o derrubou, e teria dado mais três disparos e sumiu com o corpo . Nesta terça-feira (08), a polícia apreendeu um trator com marcas de sangue.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DHBF, requereu junto à Justiça um mandado de prisão, que foi deferido pelo Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com pedido de prisão temporária, pelo crime Homicídio Qualificado. Cabe ressaltar, que Marco Antônio França, estava na modalidade de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), desde novembro de 2022, com monitoramento eletrônico, quando foi determinada a mudança de regime fechado para o semiaberto. Ele ainda possui passagens pelo sistema prisional entre 1995 e 2020, pelos crimes de Homicídio Tentado, Receptação e Uso de documento falso, Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados.

Quem tiver informações sobre sobre a localização Marco Antônio França, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido