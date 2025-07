Foragido é preso com moto adulterada em Niterói

Policiais militares prenderam, na tarde desta quarta-feira (9), um homem de 28 anos, acusado de adulterar o número do chassi e do motor de uma motocicleta, na Estrada Engenheiro Pacheco de Carvalho, no bairro Maceió, em Niterói. Além disso, o homem estava foragido da Justiça por não pagar pensão alimentícia.

Segundo informações, policiais militares realizavam uma operação com apoio do Detran quando abordaram o suspeito, que estava em uma motocicleta Honda CG vermelha. Quando os agentes consultaram o nome do homem no banco de dados, encontraram um mandado expedido pela 3ª Vara de Família de São Gonçalo, referente ao não pagamento de pensão alimentícia.

Os policiais conduziram o homem à 79ª DP (Charitas), junto com a motocicleta. Mais tarde, já na unidade de segurança, foi constatado que o veículo tinha o número do chassi e o motor adulterados.

Dessa forma, o suspeito foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde permanece detido, cumprindo o mandado de prisão e respondendo também pelo crime de adulteração. A motocicleta ficou apreendida na 79ª DP. Também foram identificadas, em nome do suspeito, duas anotações criminais: uma por ameaça e outra por furto.