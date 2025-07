Desfecho trágico: Corpo de jovem desaparecido é encontrado em bairro de Rio Bonito

O corpo de João Gabriel Class, de 19 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (5), foi encontrado na noite desta terça-feira (8), em Rio Bonito. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os agentes, o quartel de Araruama, na Região dos Lagos, foi acionado às 20h45 para recolhimento de cadáver na Rua Rio dos Índios, no bairro Ipê. De acordo com testemunhas, o corpo foi encontrado em uma área de mata.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que após a remoção, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araruama, onde irá passar por exames.

O caso está sendo investigado pela 119ª DP (Rio Bonito).

A Polícia Civil informou, em nota, que "diligências estão em andamento a fim de ouvir testemunhas e apurar a autoria do crime".

Desaparecimento

Familiares e amigos de João Gabriel pediam informações sobre o paradeiro do jovem que desapareceu depois de sair de casa no bairro Serra do Sambê, em Rio Bonito, por volta das 14h do último sábado (dia 5).

De acordo com informações repassadas pelos familiares nos últimos dias, João Gabriel saiu de casa apenas com o celular.

“Não é costume dele e já me preocupei, mandei mensagem e as mensagens chegaram, mas depois das 17h, ele não recebia mais as mensagens. A última vez que ele esteve online foi por volta das 15h”, contou a mãe Daiane Class um dia após o desaparecimento.

O jovem havia dito à família que iria ao centro da cidade e que voltaria para ir com o irmão até a academia, o que não aconteceu. João Gabriel saiu de casa conduzindo uma motocicleta Fan 160, que está sendo procurada por meio de imagens de câmeras de segurança, junto com as autoridades, mas até o momento não há informações que indiquem que o jovem passou por rodovias monitoradas.