16 tartarugas aparecem mortas na praia de Camboinhas, em Niterói

No último fim de semana, uma cena triste alertou os visitantes da praia de camboinhas em Niterói. Ao menos 16 tartarugas foram encontradas mortas e em avançado estado de decomposição. O alerta foi dado pelo Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), ligado à Petrobras, que recolheu os animais no local.

Para a coordenadora do Rio, Suellem Santiago, o número “dez no sábado, seis no domingo é alarmante”. Ela ressalta que, normalmente, é esperado encontrar uma ou outra tartaruga morta durante o trabalho de campo. Mas desta vez, com tantas vítimas em poucos dias, o alerta foi inevitável. “É comum encontrar uma ou outra tartaruga morta, mas a quantidade registrada agora é preocupante”, declarou.

Devido ao avançado estado de decomposição, ainda não foi possível identificar com precisão a causa da morte. No entanto, os pesquisadores apontam a pesca irregular como a principal suspeita, um dos maiores vilões das populações marinhas, segundo eles.

As tartarugas‑verdes são vistas como verdadeiras guardiãs dos ecossistemas costeiros. Ao se alimentarem de algas, elas ajudam a manter o equilíbrio e a saúde dos recifes e leitos marinhos. Uma mortandade em massa, como a registrada em Camboinhas, pode indicar um desequilíbrios graves na cadeia alimentar.