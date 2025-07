Família faz apelo por informações sobre jovem desaparecido em Rio Bonito

João Gabriel Class, de 19 anos, está desaparecido desde sábado (5), após sair de casa no bairro Serra do Sambê, em Rio Bonito - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

João Gabriel Class, de 19 anos, está desaparecido desde sábado (5), após sair de casa no bairro Serra do Sambê, em Rio Bonito - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Familiares e amigos pedem informações sobre o paradeiro do jovem João Gabriel Class, de 19 anos, que desapareceu depois de sair de casa no bairro Serra do Sambê, situado em Rio Bonito, por volta das 14h deste sábado (dia 5). A família tenta entrar em contato com o celular do rapaz, mas não há retorno. O caso de desaparecimento foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito).

De acordo com informações repassadas pelos familiares, João Gabriel saiu de casa na tarde do último sábado apenas com o celular. Parentes tentam enviar mensagens para o aparelho, porém sem sucesso.

Leia também:

Velvet Sundown confirma que é feita por Inteligência Artificial e reacende debate sobre uso da tecnologia na indústria musical

Polícia Civil apreende uniformes de concessionárias à venda na Baixada Fluminense



“Não é costume dele e já me preocupei, mandei mensagem e as mensagens chegaram, mas depois das 17h, ele não recebia mais as mensagens. A última vez que ele esteve online foi por volta das 15h”, contou a mãe Daiane Class.

O jovem havia dito à família que iria ao centro da cidade e que voltaria para ir com o irmão até a academia, o que não aconteceu. João Gabriel saiu de casa conduzindo uma motocicleta Fan 160, que está sendo procurada por meio de imagens de câmeras de segurança, junto com as autoridades, mas até o momento não há informações que indiquem que o jovem passou por rodovias monitoradas.

A família alega que vem recebendo diversas informações desencontradas sobre o paradeiro de João Gabriel. O desaparecimento foi registrado e está sendo investigado pela 119ª DP (Rio Bonito).

Jovem vestia shorts, blusa preta e chinelos pretos quando foi visto pela última vez | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

O jovem usava shorts, blusa preta e chinelos pretos quando desapareceu. Familiares buscam pelo paradeiro do jovem e pedem que a população colabore. Caso haja alguma informação, entre em contato com o número (21) 97124-1153 e fale com Daiane Class, mãe do jovem.

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu aos nossos contatos, mas o espaço segue aberto para maiores informações.