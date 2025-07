Prefeitura de Maricá realiza revisão dos beneficiários da Renda Básica da Cidadania (RBC)

Revisão de rotina no cadastro tem como objetivo garantir que o benefício continue sendo destinado exclusivamente às pessoas que atendem aos critérios do programa - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá iniciou uma revisão de rotina no cadastro dos beneficiários do Programa Renda Básica da Cidadania (RBC). O objetivo é garantir que o benefício continue sendo destinado exclusivamente às pessoas que atendem aos critérios do programa, promovendo a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

A verificação é feita de forma automática. Não é preciso fazer recadastramento. Para consultar sua situação no programa, acesse o site https://rendabasicacidadania.marica.rj.gov.br/, onde estão disponíveis todas as informações e orientações sobre a verificação.

O RBC atende beneficiários que cumprem os requisitos básicos, como estar inscrito e atualizado (até o dia 15/05/2025) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) - dentro do município de Maricá - e possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Com essa ação, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a responsabilidade social e a boa gestão dos recursos públicos, garantindo que a Renda Básica da Cidadania continue beneficiando quem mais precisa.