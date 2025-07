Prefeitura de Maricá abre 2º Festival de Blues, Rock e Jazz

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, realizou nesse sábado (05) a abertura do 2º Festival de Blues, Rock e Jazz de Maricá. A primeira noite contou com shows de Luiz Barreto Trio, Banda Bilhete Blues, a cantora Letrux e a Roda de Santa Rita, que animaram o público na Orla do Parque Nanci.

O secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, destacou a importância do festival no calendário cultural da cidade.

“Estamos falando de um evento que fortalece a identidade cultural de Maricá, cria pontes entre artistas locais e grandes nomes da música brasileira e impulsiona a economia da cidade. É uma celebração da arte em todas as suas formas, com acesso gratuito e democrático para a população”, afirmou.

Moradores e visitantes lotaram o espaço e celebraram a programação diversificada. Cláudia Mendes, moradora de Itapeba, elogiou a estrutura do evento.

“É maravilhoso ver Maricá oferecendo cultura de qualidade de forma gratuita. Esse tipo de festival valoriza a cidade e nos aproxima da música brasileira com dignidade”, afirmou.

Já o enfermeiro José Carlos Pereira, de São José do Imbassaí, ficou encantado com a movimentação.

“Hoje estamos assistindo a shows de peso e gratuitamente. Amanhã estarei aqui novamente”, disse.

Um dos destaques da noite foi a apresentação da banda Roda de Santa Rita, que emocionou o público com um tributo à trajetória e ao legado musical da icônica Rita Lee, reverenciando a eterna rainha do rock brasileiro com versões autênticas de seus maiores sucessos.

A apresentação emocionou a psicóloga Luciana Ribeiro, moradora de Inoã. “Cresci ouvindo Rita Lee e ver um show tão respeitoso e vibrante como esse me tocou profundamente. Foi lindo, foi político, foi poético. A banda conseguiu traduzir a alma da Rita no palco”, disse, visivelmente emocionada.

O festival segue até o Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, com uma programação recheada de grandes atrações.

Programação deste domingo (06/07)

Neste domingo (06/07), sobem ao palco Ricardo Pop e a Banda Que Mistura é Essa, a partir das 19h30. Em seguida, a lendária banda Blitz, com mais de 40 anos de estrada promete agitar o público com seus maiores sucessos.

Ao longo dos seis dias de shows, também se apresentam nomes como Barão Vermelho, Blues Etílicos, Flávio Venturini e o encontro especial entre Hamilton de Holanda, Carlos Malta e o grupo Pife Muderno. Artistas locais e regionais também estão em destaque, totalizando 12 bandas e músicos da região na programação.

Além dos shows, o festival conta com a feira Maricá Mostra Cultura, o Polo Cervejeiro de Maricá e a Rota Maricá de gastronomia e hotelaria, fomentando a economia criativa e o turismo cultural no município.

Serviço

Local: Orla do Parque Nanci

Data: De 05 a 13 de julho

Horário: A partir das 19h

Domingo – 06/07

Ricardo Pop e a Banda Que Mistura é Essa

Blitz

Quinta – 10/07

Roberta Tilio (atração especial)

Sexta – 11/07

Sambatuque

Marvio Ciribelli

Carlos Malta e Pife Muderno convidam Hamilton de Holanda e Matu Miranda

Sábado – 12/07

Walas

Vizinhos de Marte

Izabel Salles

Blues Etílicos

Flávio Venturini

Domingo – 13/07

Paul Rock

OnVecna

Roller Coasters

Barão Vermelho