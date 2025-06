Padaria é interditada após incêndio que deixou proprietário morto em Niterói

O corpo do comerciante Robson Jorge, de 47 anos - vítima de um incêndio em sua padaria na manhã deste domingo (29) em Niterói - será sepultado nesta segunda-feira (30), às 16h30, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, em São Gonçalo. Robson era gonçalense e morador do bairro Marambaia.

Segundo os primeiros relatos de moradores, Robson tentou apagar o fogo da explosão de um botijão de gás dentro da padaria na qual trabalhava junto com sua família, na Rua Daniel Torres, bairro Engenhoca, mas acabou se ferindo gravemente. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30 para socorrer a vítima, que estava em estado grave, mas Robson não resistiu e veio a óbito ainda no local.

A padaria foi interditada pela Defesa Civil. As causas do incêndio serão investigadas.

"Conhecia ele há muitos anos, pessoa maravilhosa, gente muito fina, amigo de todo mundo. E foi um grande susto para todos nós, a gente nunca imagina que isso vai acontecer né, ainda mais com uma pessoa tão boa, nova, com tanta vida pela frente, é realmente muito muito triste", disse Rita de Cássia Ribeiro, moradora da região.

Para o comerciante Jorge Nunes de Oliveira, que conhecia Robson há mais de 20 anos, a perda do amigo é algo irreparável.

"Robson era uma das melhores pessoas que eu conhecia. Bondoso, trabalhador, amigo. Estava a frente da padaria há muitos anos, junto com sua família toda, filhos, irmã, além dos funcionários. É dificil afirmar o que realmente aconteceu porque a parte lá de dentro da padaria é fechada, não dá para vermos aqui de fora, mas veio a explosão e aquela labareda forte. O pessoal correu para fora, mas acredito que provavelmente ele tenha voltado para tentar recuperar alguma coisa, ou desligar algum aparelho, e nessa volta ele foi atingido. Ficam as boas lembranças, ele era unanimidade no bairro", contou o comerciante, dono de uma barbearia localizada em frente à padaria.

"Estou com 71 anos, acostumado a ver muitas coisas na vida, mas ainda assim, uma perda dessa maneira, é muito triste, não tem como não nos abalar", completou Jorge Nunes.

A padaria segue fechada para investigação do caso, mas na porta de entrada do estabelecimento, uma nota de pesar e informações sobre o sepultamento foram coladas.

"Com pesar, lamentamos profundamente a perda de Robson Jorge. Que sua memória seja sempre lembrada com carinho e que sua família encontre conforto neste momento difícil. Nossos sinceros sentimentos", disse a nota.

Junto à nota de pesar, uma foto de Robson e um informativo também foram pendurados no portão de entrada do estabelecimento.

"Para aqueles que quiserem dar seu último adeus ao nosso amigo Robson, às 13h30 teremos um ônibus saindo da padaria para que todos possam se despedir", disse o informativo, mostrando o quanto Robson era querido por moradores e comerciantes locais.