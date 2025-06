Loja Tubarão Atacadão é saqueada enquanto pega fogo em Duque de Caxias

De acordo com a Polícia Militar, a segurança foi reforçada na localidade do Tubarão Atacadão, no centro do município - Foto: Reprodução

Uma loja foi consumida por um incêndio e teve seus produtos saqueados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste domingo (29). Além dos prejuízos financeiros, o acidente deixou quatro pessoas feridas. De acordo com a Polícia Militar, a segurança foi reforçada na localidade do Tubarão Atacadão, no centro do município.



Informações do Corpo de Bombeiros confirmam que quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas mulheres e uma menor de idade, de 13 anos, que receberam atendimento ainda no local e foram liberadas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde de um adolescente de 14 anos. Para a realização dos trabalhos de controle das chamas, foi preciso contar com agentes de seis quartéis.



A Polícia Militar precisou ser acionada depois que ocorreram vários saques ainda durante o incêndio. Por isso, a segurança na localidade foi reforçada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram várias pessoas retirando os produtos em meio às chamas. Ninguém foi preso.