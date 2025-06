Passagem entre o Bay Market e Terminal de Niterói é reaberta sem a presença das antigas lojas

Considerado um dos principais centros de compras de Niterói, o Bay Market volta a contar com o acesso direto ao Terminal Rodoviário João Goulart. Na última sexta-feira (27), a passagem entre os dois espaços foi reaberta, sem a presença das antigas lojas que ocupavam o "corredor" que conecta os dois locais.

A passagem, que ficou temporariamente fechada por conta das obras de revitalização do Centro, facilita o deslocamento de milhares de pessoas que transitavam diariamente pela região. A expectativa é que a reabertura aumente o fluxo de visitantes e contribua de maneira ainda mais intensa com o comércio local.

“A reabertura do acesso ao terminal é uma excelente notícia, tanto para os clientes, que voltam a contar com mais praticidade e conforto no deslocamento diário, quanto para os lojistas do Bay Market, que empregam centenas de pessoas e se beneficiam com a retomada do fluxo e das oportunidades de negócios”, destacou o superintendente Thomas Salerno.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Com intuito de ouvir a opinião do público sobre o resultado da obra, O SÃO GONÇALO foi conferir, na manhã desta segunda-feira (30), como ficou a reabertura do acesso.

"Achei excelente, ficou ótimo e visualmente mais limpo, mais fácil de visualizar a entrada do shopping, mais fácil de se locomover, porque antes acabava ficando muito apertado, então agora o fluxo melhorou bastante também", afirmou a gonçalense Joana Soares.

Para o comerciante Euclides Silva, proprietário de um quiosque localizado na entrada do Bay Market, em frente ao Mc Donalds, a obra foi excelente para os que, como ele, realizam a venda de produtos alimentícios, visto que o fluxo de pessoas que passam pelo local é muito maior quando se tem o acesso do terminal ao shopping liberado.

"Para nós foi excelente, não tem nem comparação. No tempo em que a passagem ficou fechada por conta das obras, perdemos bastante, porque diminui o número de pessoas que passam por esse local. Mas agora, com tudo liberado, amplo, de ótima visualização, tenho expectativa de que as vendas melhorem cada dia mais", afirmou o comerciante.

Além das compras e dos serviços, o Bay Market oferece diversas opções de lazer e eventos gratuitos para os frequentadores. Todas as sextas-feiras, por exemplo, acontece o “#TodaSextaTem”, evento na praça de alimentação com música ao vivo, das 18h às 21h. O Bay Market promove também bailes da melhor idade, feiras de adoção de animais, eventos de cultura pop e rodas de pagode com artistas reconhecidos na região, como o grupo Papo90.

Confira o horário de funcionamento:

Segunda a sábado: das 8h às 22h

- Lojas e quiosques: das 9h às 21h

- Alimentação: das 10h às 22h

- Cinema: de acordo com a programação

Domingos e feriados: das 12h às 20h

- Lojas e quiosques: das 12h às 20h

- Alimentação: das 12h às 20h

- Cinema: de acordo com a programação