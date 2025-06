Homem morre após explosão de botijão de gás em Niterói

Um homem morreu após ser atingido por um incêndio em uma padaria na Engenhoca, em Niterói, neste domingo (29). As chamas foram provocadas por um botijão de gás que explodiu. A vítima seria proprietário do estabelecimento, segundo testemunhas; ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados durante a manhã para a ocorrência, que aconteceu na Rua Daniel Torres. Agentes da Defesa Civil também foram acionados. As chamas foram contidas por volta das 11h e o homem - identificado como Robson Jorge - foi socorrido com ferimentos graves.

Ele acabou não resistindo e chegou ao Hospital em óbito, segundo a unidade de saúde. De acordo com a unidade, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. A causa da explosão ainda está sendo apurada.

*Em apuração

