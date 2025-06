Resgate de moradora de Niterói na Indonésia é cancelado por causa de condições climáticas

A operação de busca pela niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, foi oficialmente suspensa neste domingo (22) por causa das condições climáticas adversas, segundo a irmã da jovem, Mariana Marins. A vítima caiu há 300 metros da trilha que fazia no vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia.

De acordo com Mariana, as equipes de resgate tiveram que paralisar os trabalhos em decorrência da forte neblina e ventos na região de montanha.

“As buscas de hoje foram oficialmente canceladas. Juliana segue desaparecida”, escreveu a irmã em uma mensagem divulgada com familiares e apoiadores.

A família foi informada que no local permanecem duas equipes e que devem ficar durante a noite no acampamento Cater Rim Sembalun. Está previsto que as buscas sejam retomadas nesta segunda-feira (23), de acordo com o horário local.

Uma das esperanças dos familiares era que o resgate ocorresse de helicóptero, entretanto, tal medida foi descartada, por causa do grande risco na área do penhasco onde a brasileira teria caído.

A publicitária niteroiense permanece desaparecida desde a madrugada de sábado (21), horário local. Juliana realizava uma trilha em companhia de uma empresa de turismo quando sofreu uma queda de cerca de 300 metros. A brasileira foi encontrada por turistas com o auxílio de um drone, mas as equipes de resgate não conseguiram alcançá-la.

Na manhã deste domingo (22), a família de Juliana negou as informações, divulgadas pelas autoridades da Indonésia e da Embaixada do Brasil sobre o envio de água, alimentos e agasalhos.