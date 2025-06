Corpo encontrado na Praia do Samburá, em Tamoios, é identificado

A polícia identificou como Carlos Augusto Almeida de Souza, de 53 anos, o corpo encontrado na Praia do Samburá, em Tamoios, na Região dos Lagos, na última sexta-feira (20). O homem era natural de Rio das Ostras e, segundo a Polícia Civil, não foram encontrados sinais de violência.

A suspeita mais forte é que a morte tenha ocorrido por causa de um afogamento, apesar do caso ainda estar sendo investigado.

Pessoas que caminhavam pelo local avistaram o corpo do homem e acionaram imediatamente o Grupamento da Guarda Municipal de Tamoio, que foi a primeira autoridade a chegar no local. A área foi isolada pelos agentes, que pediram apoio do Corpo de Bombeiros, responsável pela remoção do corpo. O caso está sendo investigado pela 126º DP (Cabo Frio).

O Corpo de Bombeiros ressaltou que para diminuir os riscos de acidente, é importante obedecer as orientações de segurança durante o banho de mar.

Uma das principais recomendações feitas é respeitar as sinalizações encontradas nas praias como as placas de “proibido entrar”, além das bandeiras vermelhas, que indicam que a localidade é de risco. Também deve-se prestar atenção às correntes de retorno, que geralmente podem ser diferenciadas pela cor da água e pela falta de ondas.