Acidente na Avenida Brasil deixa dois homens feridos

Uma batida entre dois carros, seguida de um capotamento, deixou dois homens feridos na Avenida Brasil, próximo a Ramos, na Zona Norte, sentido Centro, na manhã deste domingo (22).

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência por volta das 6h. No local, os agentes realizaram o atendimento aos feridos.

As vítimas foram identificadas como Alomir Passos, de 65 anos, que recusou ser removido para uma unidade de saúde e Flávio Cardoso, de 44 anos, que foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, localizado na Penha.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via ficou parcialmente interditada perto da passarela 13. A CET-Rio esteve no local.