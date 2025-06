Fé, arte e tradição: fiéis lotam o Centro de Niterói na confecção dos tapetes de Corpus Christi

Em mais um ano de demonstração de fé e devoção, os católicos niteroienses acordaram cedo para celebrar Corpus Christi nesta quinta-feira (19). A confecção dos tradicionais tapetes de sal começou às 7h, quando a Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, passou a ser tomada por diversos desenhos, toneladas de sal e muita dedicação por parte dos fiéis.

Celebração de Corpus Christi reúne gerações em um momento de espiritualidade e arte religiosa | Foto: Enzo Britto

Promovida pelo Vicariato Niterói, a programação tem como tema “Eucaristia, fonte de esperança”, em sintonia com o Ano da Esperança e o Jubileu de 2025, proclamado pela Igreja como tempo especial de renovação espiritual e comunhão.

Para a jovem Bruna do Carmo, de 19 anos, que desde o início da manhã participa da confecção dos tapetes, a presença cada vez mais forte de jovens e crianças na Igreja é um combustível a mais para que a tradição siga se perpetuando entre gerações.

"O nosso tapete, por exemplo, foi justamente feito por crianças e pessoas das Pastorais da Juventude. Ele fala sobre o beato Carlo Acutis, conhecido como santo da internet, que será canonizado ainda este ano. E faz todo sentido para nós, porque ele foi uma forma de aproximar os jovens da Igreja, mostrando que existe, sim, a possibilidade de os jovens serem santos. Acho isso muito lindo, e ele ser representado aqui neste tapete pelos nossos jovens e crianças foi ainda mais emocionante e gratificante de participar e acompanhar", afirmou Bruna, que é paroquiana da Igreja Nossa Senhora da Esperança, localizada no bairro Ititioca.

Bruna do Carmo | Foto: Enzo Britto

A programação, que teve início às 7h da manhã, com a tradicional confecção dos tapetes, expressão artística da fé popular, que toma conta das ruas com imagens e mensagens inspiradas no mistério da Eucaristia, segue a tarde com um momento de louvor será realizado às 15h, preparando o ambiente para a celebração da Santa Missa, que acontece às 16h, presidida por Dom Geraldo de Paula, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói.

Crianças e jovens participam com entusiasmo da homenagem a Carlo Acutis, o “santo da internet | Foto: Enzo Britto

"Todos os anos, não só aqui em Niterói, onde essa tradição irá completar 36 anos, mas em todo o país, nós católicos firmamos a nossa fé com a confecção do tapete, e também em toda a programação de louvor, missa, procissão. Ao final da procissão, Cristo passa por esses tapetes, assim como no domingo de ramos, para abençoar nossa cidade. Viemos às ruas do Brasil a cada ano saudar o Corpo de Cristo, porque para nós, não é um simbolismo, e sim realmente a carne e sangue de Cristo que foram transubstanciados", explicou o Padre João Cláudio Loureiro do Nascimento, de 50 anos, que há 20 é pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro de mesmo nome.

Padre João Cláudio | Foto: Enzo Britto

Para a niteroiense Taynara Carvalho de Freitas, de 34 anos, a celebração desse ano teve um "gostinho especial", visto que sua filha participou pela primeira vez da confecção dos tapetes.

"Eu acho lindo ver a minha filha participando dessa celebração, podendo contribuir na confecção dos tapetes. Acho muito especial essa união religiosa onde pessoas de diferentes lugares se encontram para celebrar a fé", afirmou Taynara.

Taynara Carvalho (a da esquerda) | Foto: Enzo Britto

Já para a jovem Camila Gouveia da Silva, de 23 anos, paroquiana da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do bairro Santa Rosa, fazer parte desta celebração, colocando a "mão na massa", é um privilégio vivido a cada ano.

Camila Gouveia | Foto: Enzo Britto

"É muito legal de fazer o tapete, fazer parte desse momento, e são muitos detalhes, muita dedicação. Esse ano a nossa Paróquia está com um tapete do Encontro de Adolescentes com Cristo (EAC) e do Encontro de Jovens com Cristo (EJC), e é bem bacana ver essa interação da juventude, porque realmente o Corpus Christi é muito importante para nós católicos, é um dia muito especial e um privilégio contribuir para este momento a cada ano que passa", afirmou Camila.

A celebração terá transmissão pelas redes sociais oficiais da Arquidiocese de Niterói, a partir das 15h, permitindo que fiéis de outras cidades e até mesmo aqueles que não puderem estar presencialmente acompanhem esse momento especial de adoração e gratidão pela presença de Jesus Cristo na Eucaristia.

Missa em Niterói

No centro de Niterói, a partir das 16h, será realizada uma missa de Celebração Eucarística, presidida pelo Dom Geraldo de Paula, Bispo Auxiliar de Niterói, em um palco montado em frente à Câmara Municipal, no início da Avenida Amaral Peixoto. Já a procissão, começará após a Santa Missa, e irá até o fim da Avenida onde o Bispo dará a benção.