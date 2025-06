Tradição renovada: Católicos começam a confeccionar os tapetes de Corpus Christi em SG

Nesta quinta-feira, 19 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de Corpus Christi, nome que vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar solenemente o mistério da Eucaristia — o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

Maria Figueiredo durante participação em evento que celebra cultura, fé e tradição | Foto: Enzo Britto

Em São Gonçalo, onde é confeccionado o maior tapete de sal da América Latina, católicos de diferentes paróquias se uniram, por volta das 7h, para dar início às atividades. Neste ano, os Vicariatos São Gonçalo e Alcântara vão celebrar as três décadas de realização do evento no município, que se tornou uma tradição e uma expressão cultural para os gonçalenses.

Rua é tomada pela demonstração de fé | Foto: Enzo Britto

"O nosso tapete fala de Jesus, o cordeiro vitorioso, e representa como Jesus nos acolhe e é vencedor. O tema é pré-estipulado pela Igreja Matriz, e nós desenvolvemos a arte em torno dele. E, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Participo desde os 15 anos e, hoje, minha filha Maria Sofia, de 3 anos, participa comigo desse momento em que a gente celebra o Corpo de Cristo, esse momento de cuidado e carinho. Porque o que a gente está celebrando hoje é, verdadeiramente, o Corpo de Cristo. Então a gente não faz para engrandecimento humano, e sim para a glória de Deus", contou Thaine Ribeiro, de 28 anos, paroquiana da Igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada no bairro Antonina.

Thaiane Ribeiro | Foto: Enzo Britto

Como em anos anteriores, são utilizados aproximadamente 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de corante xadrez, além de 52 toneladas de sal, materiais necessários para os 238 tapetes, que são um Patrimônio Público Cultural e Religioso do município.



De acordo com Dom Geraldo de Paula Souza, bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, o dia de Corpus Christi e a confecção do tapete é uma celebração que une todas as gerações em prol de um objetivo em comum.

"O tapete que nós realizamos no dia de hoje, nessa solenidade de Corpus Christi, é feito com desenhos por diversas paróquias de São Gonçalo, por movimentos pastorais e por nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que vêm manifestar sua fé e devoção. Jesus, o Filho amado de Deus Pai, veio até nós para nos salvar, para nos libertar. Então, essa celebração do dia de hoje é a manifestação do nosso grande amor a Jesus, o Pão vivo descido do céu", disse Dom Geraldo.

Os temas escolhidos para este ano são: Eucaristia: alimento da Esperança, Jubileu da Esperança (com a apresentação de sinais de esperança e de desesperança pelo mundo), Campanha da Fraternidade de 2025 - Ecologia Integral, homenagens ao Papa Francisco, que concluiu o seu pontificado com o falecimento em abril deste ano, além dos tradicionais desenhos dos padroeiros das paróquias.

Pedro marca presença em momento especial de celebração e união da comunidade | Foto: Enzo Britto

"Nossa Paróquia está homenageando o Papa Francisco, que foi um Papa que marcou muito nossa caminhada da fé católica. E um dos ensinamentos do Papa Francisco é que a Igreja ela não pode ser concentrada somente no templo, que a gente precisa sair ao encontro das pessoas que não estão dentro da igreja, ser uma igreja em movimento para poder realmente cumprir o nosso papel de cristão", afirmou Severo Marques, 51 anos, paroquiano da Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada no Porto Novo.

Severo Marques | Foto: Enzo Britto

Para o jovem Wendel Brandão, 28 anos, a celebração deste ano será ainda mais especial.

"O tapete de Corpus Christi já faz parte da minha vida, mas este ano estou com uma missão especial, porque a banda da qual participo, Guardiões do Alto, vai cantar na procissão com músicas de oração que, de fato, induzem o povo de Deus a rezar com Jesus Eucarístico. Então, com certeza, vai ser especial participar também desta forma", disse.

Wendel Brandão | Foto: Enzo Britto

Enquanto os voluntários trabalham na preparação dos tapetes, o Santíssimo está sendo exposto para adoração no interior da Paróquia São Gonçalo.

Celebração marca 30 anos de tradição com homenagens ao Papa Francisco e temas de fé, esperança e ecologia integral | Foto: Enzo Britto

Na parte da tarde, os gonçalenses irão se concentrar na rua em frente à Paróquia São Gonçalo de Amarante, às 14h, para mais um Louvor e recitação do Terço da Divina Misericórdia. Em seguida, às 16h, começará a Santa Missa.