Samba se despede de Bira Presidente nesta segunda (16), no Rio de Janeiro

O célebre Bira Presidente, fundador do tradicional bloco de Carnaval Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, será velado e sepultado na tarde desta segunda-feira (16), a partir das 14h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. Ícone do samba carioca, Bira faleceu no sábado (14), aos 88 anos, após lutar contra um câncer de próstata e enfrentar o avanço do Alzheimer.

Os moradores de Ramos, componentes e admiradores do Cacique de Ramos estiveram na quadra do bloco, em Olaria, na Zona Norte, na tarde deste domingo (15), para prestar homenagens a Bira Presidente. Por meio das redes sociais, ele também foi homenageado por artistas de renome da música brasileira, além de instituições e políticos.

Além de fundar um dos blocos de Carnaval mais conhecidos do Rio de Janeiro, o Cacique de Ramos, Bira também foi responsável por dar origem a uma revolução nas rodas de samba do subúrbio carioca, por meio de um movimento musical que transformou o samba tradicional.

Nesta segunda-feira (16), está marcado o velório de Bira Presidente, das 14h às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

Ubirajara Félix do Nascimento deixa duas filhas, Karla Marcelly e Christina Kelly, os netos Yan e Brian, e também a bisneta Lua.