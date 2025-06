Polícia faz operação contra grupo que importava remédio ilegal para emagrecer

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) realizam, nesta segunda-feira (16/06), a "Operação Mounjaro", com o objetivo de reprimir a atuação de uma organização criminosa voltada à importação e comercialização clandestina de medicamentos controlados, em desacordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A investigação apura a entrada irregular de substâncias terapêuticas no território nacional, sem qualquer autorização dos órgãos reguladores, bem como a posterior venda desses produtos ao público sem prescrição médica.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados à atividade criminosa, com foco na arrecadação de elementos de prova. As diligências ocorreram em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O principal alvo confessou a participação no esquema e foi conduzido à Decon para prestar esclarecimentos.

Leia também:

São Gonçalo faz ação no Junho Violeta em defesa dos idosos

Alex Sandro volta aos treinos no Flamengo e renova otimismo para estreia na Copa de Clubes

A prática é considerada grave e representa risco direto à saúde pública, uma vez que envolve produtos que exigem controle rigoroso de armazenamento, transporte e aplicação, além da indispensável prescrição por profissional habilitado. A atuação clandestina compromete a segurança dos consumidores e configura crime.

Todo o material apreendido será analisado, a fim de auxiliar nas investigações.