GM de São Gonçalo prende trio em flagrante durante furto de cabos no Centro

A Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal de São Gonçalo, realizou na madrugada deste domingo (15) a prisão em flagrante de três homens envolvidos no furto de cabos na região central do município. A ação foi possível graças à atuação integrada entre o patrulhamento preventivo e o sistema de videomonitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

O caso ocorreu por volta de 1h20, na Rua Feliciano Sodré, esquina com a Rua Carlos Gianelli, no Centro. Durante o patrulhamento noturno, agentes da Equipe Bravo foram acionados após o CSSG detectar, em tempo real, três suspeitos furtando cabos da via pública.

A equipe da Guarda Municipal montou um cerco tático e posicionou-se em locais estratégicos, aguardando o momento exato indicado pelo videomonitoramento para realizar a abordagem. Os agentes conseguiram realizar a prisão em flagrante dos três homens, que estavam em posse de uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina e cerca de 4 metros de fio.

Material apreendido na ação | Foto: Divulgação

Os detidos foram encaminhados inicialmente à 72ª Delegacia de Polícia, no Mutuá e, posteriormente, conduzidos à 73ª DP, em Neves, responsável pela Central de Flagrantes, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Os três permanecem presos, à disposição da Justiça.