Morre Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, aos 88 anos

Artistas e fãs prestam homenagens ao mestre que revolucionou as rodas de samba no Brasil - Foto: Reprodução Instagram

Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, morreu aos 88 anos neste sábado (14), no Rio de Janeiro. Sambista histórico, ele lutava contra um câncer de próstata e sofria de Alzheimer. Sua morte gerou comoção entre artistas e fãs do samba, que destacaram sua importância cultural e legado na música brasileira.

Marcelo D2, por exemplo, agradeceu com simplicidade e respeito:

"Obrigado mestre, descanse em paz. Obrigado por tudo que você fez pela música brasileira."

Belo também deixou sua despedida afetuosa:

"Descanse em paz nosso Presida amado! Eterno Bira! Obrigado por tanto."

Cacique de Ramos

Em 1961, ao lado de amigos e familiares, fundou o Cacique de Ramos, que rapidamente se tornou um dos blocos carnavalescos mais influentes do país e um centro cultural para o samba. Lá nasceu também o grupo Fundo de Quintal, no fim da década de 1970, do qual Bira foi um dos criadores. O grupo foi pioneiro ao introduzir novos instrumentos na roda de samba, como tantã, repique de mão e banjo, marcando uma mudança significativa no gênero.

Reconhecido por seu pandeiro inconfundível e presença marcante, Bira participou de gravações históricas e colaborou com artistas como Beth Carvalho. Seu estilo e domínio do ritmo o consagraram como um dos maiores pandeiristas do Brasil.

Servidor Público

Fora da música, Bira também teve uma longa carreira como servidor público. Pai de duas filhas, avô de dois netos e bisavô de uma menina chamada Lua, ele era conhecido pela simplicidade, pelo amor ao samba e pelo compromisso com a cultura popular.

Luto

O Cacique de Ramos, em nota oficial, chamou Bira de “o próprio Cacique” e lembrou que ele foi o único presidente da agremiação até hoje. O grupo Fundo de Quintal também lamentou profundamente a perda de seu fundador.

O velório e o sepultamento serão informados pela família assim que os detalhes forem confirmados.