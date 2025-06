Santo Antônio, São João e São Pedro: um mês de devoção e festas em Niterói e São Gonçalo

Durante o mês de junho, além das festas juninas, são realizadas celebrações em homenagem a três santos do catolicismo: Santo Antônio, São João e São Pedro. Em razão dos festejos, igrejas de São Gonçalo e Niterói se organizam para celebrar missas e quermesses, reunindo muitos fiéis em torno da fé em seus protetores.

Os três santos celebrados neste mês estão diretamente ligados às Festas Juninas, pois as comemorações que vieram para o país na época da colonização homenageavam os santos católicos com o objetivo de cristianizar celebrações pagãs. Essa união se tornou tradição, criando vínculos fortes entre as festas religiosas e a cultura popular brasileira.

Santo Antônio

No dia 13 de junho é celebrado o dia do padroeiro do bairro da Covanca, Santo Antônio. Um dos santos mais populares do país, ele também é conhecido como “santo casamenteiro” e atrai uma multidão de fiéis à Igreja de Santo Antônio, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149, em São Gonçalo.

Igreja de Santo Antônio, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 2149, em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Apesar de a data oficial ser em 13 de junho, as festividades já começaram e se estendem até esse dia. A programação inclui Santas Missas e gestos concretos, ações simbólicas de doação associadas aos festejos externos.

A Paróquia Santo Antônio se prepara para a festas em homenagem ao padroeiro da Covanca | Foto: Layla Mussi

No dia 13, data de Santo Antônio, serão celebradas seis Santas Missas: às 7h, 9h, 11h, 13h, 15h e 18h. Após a última celebração, haverá uma procissão pelas ruas do bairro e festejos externos.

Confira a programação | Foto: Layla Mussi

São João

São João Batista, padroeiro da amizade, é celebrado em 24 de junho. As homenagens ocorrerão entre os dias 14 e 24 de junho, na Catedral São João Batista, na Praça Dom Pedro II, no Centro de Niterói.

Catedral São João Batista terá celebrações dos dias 14 a 24 de junho | Foto: Layla Mussi

No dia 20, sexta-feira, começa oficialmente a festa com missas às 7h e 12h, novena às 18h30 e show de Alfredinho às 20h.

São João é comemorado no dia 24 de junho | Foto: Layla Mussi

O fim de semana traz quadrilhas, shows musicais e almoço com feijoada. No dia 24, dia de São João, haverá missas durante a manhã e tarde, encerrando com procissão e shows à noite, com música do grupo Chamego Nordestino até a meia-noite.

Confira a programação | Foto: Layla Mussi

São Pedro

O último santo junino celebrado é São Pedro, padroeiro dos pescadores, no dia 29 de junho. As celebrações acontecem na Avenida Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba, Niterói.

A programação começa no dia 27, com Missa às 20h e show até as 3h da madrugada.

São Pedro é padroeiro dos pescadores | Foto: Arquivo OSG

No dia 28 (sábado), um comboio sairá do Gragoatá às 11h em direção a Jurujuba com a imagem de São Pedro. Haverá bênção para os motoqueiros, shows de rock e samba e Tríduo às 19h, com festa até as 3h.

No domingo (29), o dia começa com alvorada às 5h e Missa às 6h. A Missa Solene será às 9h, seguida de procissão terrestre e marítima. Às 20h, ocorrerá a Missa com bênção das chaves e a tradicional queima do quadro de São Pedro. O encerramento será à meia-noite com show.

