Maricá lança programa com cursos gratuitos de línguas estrangeiras

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, lançou na segunda-feira (02/06) o Liceu Municipal de Línguas, Artes e Inovação Professor Cleiton Malaquias Parreiras com aulas gratuitas de línguas estrangeiras (inglês, espanhol, francês e mandarim). A primeira-dama Gabriela Lopes participou da cerimônia no Campos de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola, em Itaipuaçu, que será um dos polos do projeto piloto. A outra unidade funcionará no Centro Educacional Municipal (CEM) Joana Benedicta Rangel, no Centro. As aulas iniciam nesta terça-feira (3).

A solenidade reuniu professores e familiares do homenageado Cleiton Malaquias, ex-professor da rede municipal de ensino que faleceu em 2021. A primeira-dama salientou a importância da formação em língua estrangeira para buscar uma melhor oportunidade no mercado de trabalho.

“Hoje saber outra língua, como o inglês, é indispensável para o cidadão. Esse trabalho será fundamental para a formação das nossas crianças, jovens e adultos”, destacou Gabriela.

Rodrigo Moura, secretário de Educação, citou a homenagem ao ex-professor da rede municipal Cleiton Malaquias, o qual classificou como uma pessoa múltipla, feliz e que sempre lutou pela educação na cidade.

“Ter o nome do Cleiton no Liceu é algo marcante. Tenho certeza que lá do lado de Deus, está feliz por todas essas vidas que nós estamos alcançando, com o Liceu que é de línguas, inovação e artes”, declarou Rodrigo, que também falou sobre a iniciativa municipal. “A liberdade vem por meio da educação. Maricá vai ser uma cidade mundial e o prefeito Quaquá prepara a população para termos essa cidade de todo o mundo”, acrescentou.

Vagas e inscrições

Os cursos têm duração de dois anos com certificação de eficiência e validade internacional. O projeto foi dividido em três editais e vai ofertar 1.100 vagas no total. A primeira etapa, com 240 vagas, é direcionada aos servidores da Secretaria de Educação e das escolas municipais, além dos alunos da Educação de Jovens Adultos e Idosos (EJAI). O segundo edital previsto para julho inclui estudantes do ensino fundamental e a terceira etapa, em agosto, será aberta à população de Maricá.

As inscrições são feitas online pelo link https://encurtador.com.br/b318C, onde os interessados preenchem o formulário indicando o curso desejado e o polo (Centro ou Itaipuaçu).

“O Liceu terá um núcleo por distrito, mas nesta primeira etapa funcionará no Centro e Itaipuaçu. As aulas serão às segundas e quartas e às terças e quintas, das 18h30 às 20h30. Aos sábados, o horário é de 8h às 12h. Os alunos podem se inscrever em duas modalidades, caso haja disponibilidade de vagas”, explicou Thiago Brandão, gerente na Secretaria de Educação e responsável pelo Liceu.

Projeto de artes e inovação

A instituição se organiza como um espaço multidisciplinar de formação continuada e experimentação pedagógica, voltado a estudantes da rede municipal, educadores e à comunidade em geral, com foco em práticas integradoras e metodologias ativas. Após o projeto piloto, o Liceu Municipal entra em nova fase com formação artística (música, teatro, dança e artes visuais) e tecnologia educacional com o uso pedagógico de ferramentas digitais, robótica, cultura maker e programação.