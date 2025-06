Coral da Clin: música e sustentabilidade na Semana do Meio Ambiente em Niterói

Na próxima quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem, a cidade de Niterói receberá uma apresentação especial que promete emocionar o público e inspirar a reflexão ambiental. O Coral de Vozes da Clin, formado por 25 talentosos colaboradores da Companhia de Limpeza de Niterói, sobe ao palco do Centro Eco Cultural de Piratininga, às 10h30, integrando a programação oficial da Semana do Meio Ambiente.

Sob a regência do maestro Marcello Sader, o grupo foi convidado pela Secretaria Municipal das Culturas para representar, com música e sensibilidade, a união entre arte, cidadania e sustentabilidade. O repertório promete emocionar e reforçar a mensagem da importância da reciclagem e do descarte correto de resíduos para o futuro do planeta.

Leia também:

Foragido de Minas é preso com arma e drogas em conjunto habitacional de Maricá



Homem tenta forçar mulher a tirar a roupa durante assalto, mas tem ação criminosa frustrada

Criado em 2008 pela Divisão de Serviço Social da Clin, o coral tem como missão promover a integração entre os funcionários, além de valorizar a cultura e o bem-estar no ambiente de trabalho. Com vozes afinadas e um repertório marcante, o grupo já se consolidou como símbolo de dedicação e talento dentro e fora da empresa.