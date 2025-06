Caso Rhuan: Segunda audiência é marcada em meio a ato pacífico em busca de justiça

Familiares e amigos do jovem Rhuan marcaram presença na primeira audiência do caso - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Familiares e amigos do jovem Rhuan marcaram presença na primeira audiência do caso - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Familiares, amigos e movimentos sociais realizaram, no início da tarde dessa segunda-feira (2), um ato pacífico em busca de justiça pela morte do empresário Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, baleado com quatro tiros de fuzil por policiais do 7º BPM durante uma abordagem, em agosto do ano passado, nas proximidades da comunidade do Salgueiro.

O ato aconteceu em frente ao Fórum Patrícia Acioli, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, onde foi realizada a primeira audiência do caso. Um tenente da PM foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Rio pela morte do jovem gonçalense.

A audiência contou com o depoimento de 8 testemunhas de acusação, incluindo a mãe do jovem, Fernanda Rodrigues. Segundo relatos de Fernanda, também foi ouvido um outro policial, que estava no carro junto ao acusado. Ainda serão ouvidas outras testemunhas e o tenente Marcos Gabriel Silva Mendes, lotado no 7º BPM [acusado pela morte de Rhuan].

"Foi difícil emocionalmente, olhar na cara da pessoa que assassinou meu filho, mas estou confiante. Esse é o primeiro passo para a justiça e eu estou firme e forte até o fim, para honrar a imagem do meu filho", relatou Fernanda.

A segunda audiência foi marcada para o dia 14 de julho, às 13h15.

Denúncia do MPRJ

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o tenente Marcos Gabriel Silva Mendes, lotado no 7º BPM [acusado pela morte de Rhuan] agiu por motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ainda de acordo com a promotoria, o policial agiu com desprezo pela vida humana, motivado por mera suspeita de que os ocupantes do veículo pudessem ser criminosos. Os promotores também salientaram que os PMs do 7º BPM estavam com a viatura toda apagada, dificultando que a vítima percebesse a abordagem.

Os disparos atingiram a vítima pelas costas, perfurando o fígado e intestino, e causando sua morte no dia seguinte, após cirurgia de emergência.

A Polícia Militar alegou ter havido um confronto e que o policial teria agido em legítima defesa.