Niterói promove Semana do Meio Ambiente com oficinas, trilhas e exposições interativas gratuitas

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Centro Eco Cultural Sueli Pontes, localizado no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) realiza, nos dias 3, 4, 5 e 7 de junho, uma programação especial com foco na conscientização ambiental. Oficinas, trilhas ecológicas, exposições científicas, palestras e apresentações culturais integram a Semana do Meio Ambiente, evento gratuito e aberto ao público que busca aproximar ciência, arte e natureza em experiências educativas e interativas.

“Niterói é hoje um exemplo nacional no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para sustentabilidade e o meio ambiente. Com investimentos estratégicos, interdisciplinares, organização e o envolvimento do cidadão, conseguimos proteger nossos ecossistemas. Apresentar essas questões de forma lúdica é essencial”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O Centro Eco Cultural Sueli Pontes é um equipamento da Secretaria Municipal das Culturas e se consolida como espaço de encontro entre saberes populares e acadêmicos. A Semana do Meio Ambiente é realizada em parceria com o Instituto de Biologia da UFF, a produtora Ecoarte Produções e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A programação tem início nesta terça-feira (3) com a palestra “Mar e Autismo”, da vice-presidente da Associação Caminho Azul, Diana Negrão, e a abertura de atividades como a Tenda Escuta TEA, exposições do Instituto de Biologia da UFF, o projeto Turma do Óleo e demonstrações científicas interativas com observação de organismos vivos, sementes da restinga e impressões 3D.

“Respeitar e valorizar as ações de sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente é também garantir o direito à cultura e ao bem-estar das pessoas, preservando os modos de vida e as tradições que formam nossa identidade”, afirma o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano.

Nos dias seguintes, o público poderá participar de caminhadas ecológicas guiadas pelo historiador ambiental Alex Faria, assistir a peças teatrais temáticas e acompanhar exposições ambientais e oficinas de reciclagem criativa. Na quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá um mutirão de limpeza nas margens da laguna, além da participação do Coral da CLIN e da Associação de Pescadores da Lagoa de Piratininga (APALAP), com demonstração de pesca artesanal.

O encerramento acontece no sábado (7), com uma grande feira de artesanato, oficinas para crianças, teatro, exibição de documentário e apresentação de maculelê com o grupo Gingas de Niterói, utilizando bastões feitos com garrafas PET.

SERVIÇO:

Semana do Meio Ambiente no Centro Eco Cultural Sueli Pontes

Dias 3, 4, 5 e 7 de junho

Centro Eco Cultural Sueli Pontes – Avenida Celso Kelly, 378, Piratininga, Niterói

Entrada gratuita

Programação completa: @centroecocultural