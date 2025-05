Niterói corre com emoção: Meia Maratona de 2025 promete energia e inclusão

A cidade de Niterói será palco de mais uma edição emocionante da Meia Maratona, que acontecerá no dia 25 de maio, no Caminho Niemeyer. Realizada pela 3A Eventos, com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), a prova promete movimentar a cidade e oferecer uma experiência completa para atletas profissionais, amadores e toda a família.

Com percursos de 21km, 12km, 6km, 2,5km de caminhada e a tradicional Corrida Kids, o evento é pensado para todas as idades e níveis de preparo físico. A Corrida Kids acontece no sábado (24), também no Caminho Niemeyer, com largadas organizadas por faixas etárias de 2 a 14 anos.

"Mais do que um evento esportivo, a Meia Maratona de Niterói é uma celebração da qualidade de vida, da inclusão e do amor pelo esporte. Estamos felizes em apoiar uma iniciativa que coloca nossa cidade no calendário nacional das grandes corridas de rua", afirmou Luiz Carlos Gallo, Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Niterói.

Confira a programação completa:



DATA: 25 de maio (domingo)

LOCAL: Caminho Niemeyer - Av. Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro - Niterói/RJ

- 5h30 - Largada 21km

- 5h45 - Largada 12km

- 5h55 - Largada 6km

- 6h10 - Caminhada 2,5km

CORRIDA KIDS - 24 de maio (sábado), às 8h:

- 11 a 12 anos - 400m

- 9 a 10 anos - 300m

- 7 a 8 anos - 200m

- 4 a 6 anos - 150m

- 2 a 3 anos - 100m

Mais informações :

www.meiamaratonadeniteroi.com.br