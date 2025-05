PM encontra casal morto em prédio na Zona Sul do Rio; Investigação está em andamento

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está responsável pela investigação do caso - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está responsável pela investigação do caso - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um casal foi encontrado morto, na última sexta-feira (16), em um prédio na Glória, na Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o endereço, na Rua Benjamin Constant, onde um homem e uma mulher já estavam mortos. De acordo com informações da PM, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram ao local para uma ocorrência de homicídio. O caso está sendo investigado pela polícia.

No prédio, segundo a polícia, os agentes encontraram o homem já sem vida no térreo. Ele foi identificado como Luiz Phelipe de Sá, de 43 anos, segundo os bombeiros, com óbito registrado em decorrência de queda.

No 7º andar, dentro de um apartamento, uma mulher também foi encontrada sem vida, diz trecho da nota da PM. Ela foi identificada, também pelos bombeiros, como Gisele Silva Fernandes, de 44 anos. Ela tinha ferimentos causados por arma branca.

Leia também:

Família faz apelo por informações sobre idoso desaparecido no Cafubá, em Niterói

Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta segunda-feira (19)



Ainda de acordo com a nota da PM, "a perícia foi acionada e o local preservado. Uma faca foi apreendida no local".

A ocorrência foi registrada inicialmente na 9ª DP (Catete) e, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está responsável pela investigação do caso.