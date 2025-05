Guarda Municipal de Niterói prende homem por furto de tampas de bueiro em Piratininga

Agentes da Guarda Municipal de Niterói prenderam, ontem (18), um homem acusado de furtar tampas de bueiro na região de Piratininga. Ele estava andando de bicicleta com o material furtado e foi localizado por meio do monitoramento realizado no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

O caso aconteceu na Rua Jornalista Siney Corrêa. Os guardas que atuam no CISP identificaram uma postagem em redes sociais relatando que o crime acabara de ser cometido e imediatamente acionaram as equipes que patrulhavam a região. O suspeito não demorou a ser encontrado e foi levado para a 76ª DP (Centro), onde foi constatado que já tinha passagens na polícia por furto e violência doméstica.

O CISP funciona 24 horas e conta com 522 dispositivos de segurança, além de 120 câmeras inteligentes, capazes de identificar, em tempo real, veículos clonados ou envolvidos diretamente em roubos. É uma ferramenta colocada à disposição pela Prefeitura de Niterói para apoiar as forças de segurança no combate à criminalidade. O Cisp pode ser acionado por meio do número 153.

Desde a implantação do CISP, foram mais de 4 mil exportações de imagens para delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão. O trabalho do CISP já se tornou referência, sendo procurado por integrantes das áreas de segurança de outros estados e municípios que visitam Niterói para conhecer o serviço.