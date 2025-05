PL prevê multa superior a R$ 30 mil para quem usar bebê reborn para furar filas

Um projeto de lei foi apresentado na Câmara de Deputados, na quinta feira (15), que prevê uma multa de até 20 salários mínimos, que equivale á mais de R$ 30 mil, para quem utilizar bonecas do tipo "bebê reborn" para conseguir benefícios de prioridade em estabelecimentos. Em caso de reincidência, a multa pode ultrapassar R$ 60 mil.

O deputado Zacharias Calil (União Brasil-Goiás) propôs sanções para quem tentar furar filas em hospitais ou guichês usando as bonecas.

Os valores arrecadados, segundo o texto da PL, serão destinados aos Fundos Nacional, estadual, distrital ou municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. As punições podem variar entre 5 e 20 salários mínimos, com a possibilidade de duplicação em reincidência.

O deputado citou reportagens para falar sobre a importância da lei. "Em 4 de maio de 2025, o portal Itatiaia noticiou o caso de uma adolescente de Minas Gerais que levou seu bebê reborn a um hospital público exibiu nas redes sociais o acesso ao atendimento preferencial, gerando indignação e debate na comunidade médica", exemplificou.

O político deixou claro que o problema não são os bonecos, mas sim, a forma que as pessoas podem tirar proveito em diferentes situações. "Bonecos reborn não são o problema, o alerta está no momento em que a relação ultrapassa os limites do afeto e passa a exigir serviços públicos como se fossem destinados a crianças reais. O uso indevido não é inofensivo, é irresponsável e sobrecarrega ainda mais quem realmente precisa", escreveu.



O texto enumera quais benefícios não podem ser obtidos com o uso de "bebê reborn".

I – atendimento preferencial em unidades de saúde, postos de vacinação, hospitais ou congêneres;

II – prioridade em filas, guichês ou canais de prestação de serviço públicos ou privados;

III – uso de assentos preferenciais em meios de transporte coletivo urbano ou interestadual;

IV – descontos, gratuidades ou outros incentivos econômico-financeiros atribuídos a responsáveis por bebês de colo.